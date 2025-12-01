Preço de ATLA hoje

O preço ao vivo de ATLA (ATLA) hoje é $ 23.8192, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATLA para USD é de $ 23.8192 por ATLA.

ATLA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ATLA. Nas últimas 24 horas, ATLA foi negociado entre $ 23.4001 (mínimo) e $ 24.1713 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ATLA movimentou-se 0.00% na última hora e -0.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.44M.

Informações de mercado de ATLA (ATLA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.46B$ 71.46B $ 71.46B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain pública ATLETA

A capitalização de mercado atual de ATLA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.44M. A oferta em circulação de ATLA é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.46B.