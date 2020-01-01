Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Arcade Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Arcade Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.95204
-0.40%
-17.47%
-52.83%
$ 147.44M
$ 4.22M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001793
+0.11%
-6.04%
-5.64%
$ 11.52M
$ 381.05M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07117
+0.08%
-3.85%
-11.48%
$ 7.62M
$ 720.54K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0.910258
-0.40%
+0.07%
+77.74%
$ 6.54M
$ 63.00K
5
$ 0.0014518
+1.49%
+1.04%
+0.28%
$ 2.55M
$ 40.44M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012953
+0.61%
-0.91%
+2.30%
$ 947.69K
$ 73.55M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.767E-5
-7.98%
-5.10%
-23.50%
$ 583.49K
--
9
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00488255
0.00%
+0.00%
+5.22%
$ 488.35K
$ 50.46K
10
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00036183
+0.34%
-0.00%
-12.25%
$ 361.82K
$ 11.50
11
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00107078
+0.40%
-0.02%
+19.09%
$ 334.83K
$ 577.77
12
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01099004
0.00%
--
+2.59%
$ 322.82K
$ 201.33
13
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.62E-5
0.00%
-1.30%
-2.94%
$ 309.42K
--
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013585
+0.52%
-0.01%
+0.42%
$ 222.47K
$ 307.30
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001361
+0.59%
-0.88%
+41.88%
$ 150.76K
$ 25.73M
17
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.208E-5
-0.08%
+0.20%
-1.79%
$ 120.85K
--
18
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002032
0.00%
+4.44%
-1.94%
$ 99.13K
$ 26.27M
19
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
0.00%
$ 71.35K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5.007E-5
0.00%
-0.20%
+5.23%
$ 50.05K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010143
+0.24%
-0.00%
-8.40%
$ 42.09K
$ 35.92
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.601E-5
+0.19%
-0.60%
-22.98%
$ 25.77K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042289
0.00%
-0.00%
-0.42%
$ 25.37K
$ 1.04
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00048706
0.00%
--
-2.81%
$ 17.60K
$ 43.58
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001427
0.00%
-0.03%
-13.24%
$ 17.24K
$ 9.35
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21652E-7
0.00%
+3.10%
+3.10%
$ 11.81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.000139
+0.65%
+0.29%
+1.32%
--
$ 81.88M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005607
+1.79%
+9.64%
-19.27%
--
$ 10.51M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Arcade Games e por que são populares?
Tokens de Arcade Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 30 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $180.94M.
Qual é o token de Arcade Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Arcade Games acompanhados na MEXC, EPIK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 9.64% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Arcade Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 30 tokens de Arcade Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Arcade Games incluem BEAT, HMSTR, PEPECOIN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Arcade Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Arcade Games é de aproximadamente $180.94M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Arcade Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.