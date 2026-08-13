Preço de Wrapped G hoje

O preço ao vivo de Wrapped G (WG) hoje é $ 0.00355809, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WG para USD é de $ 0.00355809 por WG.

Wrapped G ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 84,894, com um fornecimento em circulação de 23.87M WG. Nas últimas 24 horas, WG foi negociado entre $ 0.00351729 (mínimo) e $ 0.00362274 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04600982, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00256459.

No desempenho de curto prazo, WG movimentou-se +0.38% na última hora e -4.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 669.29.

Informações de mercado de Wrapped G (WG)

Capitalização de mercado $ 84.89K$ 84.89K $ 84.89K Volume (24h) $ 669.29$ 669.29 $ 669.29 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.89K$ 84.89K $ 84.89K Fornecimento Circulante 23.87M 23.87M 23.87M Fornecimento total 23,870,491.45339894 23,870,491.45339894 23,870,491.45339894

A capitalização de mercado atual de Wrapped G é $ 84.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 669.29. A oferta em circulação de WG é 23.87M, com um fornecimento total de 23870491.45339894. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.89K.