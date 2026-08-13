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O preço ao vivo de Wrapped G hoje é 0.00355809 USD. A capitalização de mercado de WG é de 84,894 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Wrapped G hoje é 0.00355809 USD. A capitalização de mercado de WG é de 84,894 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Wrapped G (WG)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:46:39 (UTC+8)

Preço de Wrapped G hoje

O preço ao vivo de Wrapped G (WG) hoje é $ 0.00355809, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WG para USD é de $ 0.00355809 por WG.

Wrapped G ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 84,894, com um fornecimento em circulação de 23.87M WG. Nas últimas 24 horas, WG foi negociado entre $ 0.00351729 (mínimo) e $ 0.00362274 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04600982, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00256459.

No desempenho de curto prazo, WG movimentou-se +0.38% na última hora e -4.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 669.29.

Informações de mercado de Wrapped G (WG)

$ 84.89K
$ 84.89K$ 84.89K

$ 669.29
$ 669.29$ 669.29

$ 84.89K
$ 84.89K$ 84.89K

23.87M
23.87M 23.87M

23,870,491.45339894
23,870,491.45339894 23,870,491.45339894

A capitalização de mercado atual de Wrapped G é $ 84.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 669.29. A oferta em circulação de WG é 23.87M, com um fornecimento total de 23870491.45339894. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.89K.

Histórico de preço de Wrapped G USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00351729
$ 0.00351729$ 0.00351729
Mínimo 24h
$ 0.00362274
$ 0.00362274$ 0.00362274
Máximo 24h

$ 0.00351729
$ 0.00351729$ 0.00351729

$ 0.00362274
$ 0.00362274$ 0.00362274

$ 0.04600982
$ 0.04600982$ 0.04600982

$ 0.00256459
$ 0.00256459$ 0.00256459

+0.38%

-1.22%

-4.34%

-4.34%

Histórico de preços de Wrapped G (WG) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped G em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped G em USD foi de $ +0.0000201256.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped G em USD foi de $ +0.0010933701.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped G em USD foi de $ -0.000000566142493856.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.22%
30 dias$ +0.0000201256+0.57%
60 dias$ +0.0010933701+30.73%
90 dias$ -0.000000566142493856-0.00%

Previsão de preço para Wrapped G

Previsão de preço de Wrapped G (WG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WG em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Wrapped G (WG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Wrapped G pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Wrapped G pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Wrapped G.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Wrapped G

Qual é o preço atual de Wrapped G?

Wrapped G está avaliado em R$0.0178311249315962883000, com uma variação de -1.22% hoje.

Quão rápido a comunidade de WG está crescendo?

Há atualmente -- detentores, e aumentos nesse número frequentemente indicam maior adoção, comunidades em expansão e um engajamento mais amplo na rede.

Como a demanda afeta o preço de Wrapped G?

A demanda é influenciada por casos de uso, condições do mercado, sentimento dos investidores e seu papel no setor de Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Decentralized Identifier (DID). Uma demanda maior pode acelerar a movimentação dos preços durante períodos de alto volume de negociação.

Qual é o volume de negociação de WG hoje?

Ele gerou R$-- em volume de negociação, mostrando participação ativa e liquidez saudável no mercado.

Como WG se compara ao seu desempenho histórico?

O seu ATH é R$0.2305750693490770434000 e o ATL é R$0.0128522675616194433000, oferecendo contexto sobre ciclos anteriores de desempenho.

Quantos tokens estão em circulação?

Há 23870491.45339894 tokens em circulação, influenciando a disponibilidade, a capitalização de mercado e a avaliação de longo prazo.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Wrapped G

Última atualização da página: 2026-08-13 23:46:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Wrapped G (WG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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$0.01889
$0.01889$0.01889

-10.34%

up

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$0.2315
$0.2315$0.2315

-4.73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27703
$0.27703$0.27703

-15.16%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0063443
$0.0063443$0.0063443

+55.07%

Bitway

Bitway

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$0.265017
$0.265017$0.265017

+20.95%

aPriori

aPriori

APR

$0.50575
$0.50575$0.50575

+17.23%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.70472
$0.70472$0.70472

+8.57%

COSMOS

COSMOS

ATOM

$1.521
$1.521$1.521

+7.71%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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