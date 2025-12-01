Preço de Qualcomm hoje

O preço ao vivo de Qualcomm (QCOMON) hoje é $ 165.47, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QCOMON para USD é de $ 165.47 por QCOMON.

Qualcomm ocupa atualmente a posição #2180 em capitalização de mercado, totalizando $ 801.34K, com um fornecimento em circulação de 4.84K QCOMON. Nas últimas 24 horas, QCOMON foi negociado entre $ 165.22 (mínimo) e $ 166.26 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 384.8731503791789, enquanto a mínima histórica foi de $ 153.0239195419269.

No desempenho de curto prazo, QCOMON movimentou-se -0.03% na última hora e -0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.86K.

Informações de mercado de Qualcomm (QCOMON)

Classificação No.2180 Capitalização de mercado $ 801.34K$ 801.34K $ 801.34K Volume (24h) $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 801.34K$ 801.34K $ 801.34K Fornecimento Circulante 4.84K 4.84K 4.84K Fornecimento total 4,842.82978983 4,842.82978983 4,842.82978983 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Qualcomm é $ 801.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.86K. A oferta em circulação de QCOMON é 4.84K, com um fornecimento total de 4842.82978983. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 801.34K.