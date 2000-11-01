Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Wrapped-Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Wrapped-Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,929.59
+0.35%
+0.42%
-0.70%
$ 1.28T
$ 6.46K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,898.46
+0.40%
+0.53%
-0.41%
$ 228.92B
$ 93.06K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.42
+0.18%
+0.21%
+4.55%
$ 44.24B
$ 378.97K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,355.02
+0.34%
+0.00%
-0.24%
$ 8.74B
$ 14.75M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,922.74
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,090.47
+0.24%
+0.00%
-0.23%
$ 7.04B
$ 1.54M
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,847
+0.30%
+0.00%
-0.59%
$ 6.22B
$ 314.38M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1,896.13
+0.26%
+0.00%
-0.27%
$ 4.23B
$ 288.50M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10029
-0.68%
+1.89%
+12.55%
$ 3.90B
$ 2.24M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.39%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334822
0.00%
+0.00%
+2.69%
$ 1.39B
$ 23.23M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 613.01
+0.34%
0.00%
+4.68%
$ 1.07B
$ 223.00M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.11
+0.13%
-0.00%
+4.59%
$ 972.78M
$ 439.01M
14
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
+201.68%
+14,133.82%
$ 858.46M
$ 172.53
15
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,864
+0.28%
0.00%
-0.69%
$ 463.36M
$ 936.07K
16
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,156.72
+0.31%
+0.00%
-0.24%
$ 354.90M
$ 5.03M
17
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,381
0.00%
--
-1.49%
$ 343.07M
$ 165.44
18
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1,894.39
+0.24%
+0.00%
-0.34%
$ 339.97M
$ 867.90K
19
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 56.82
+0.83%
+0.04%
+2.19%
$ 335.72M
$ 57.08M
20
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00601785
+0.01%
-0.00%
+2.03%
$ 280.89M
$ 904.07K
21
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004959
+0.08%
-2.46%
+1.20%
$ 273.42M
$ 2.80B
22
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,146
+0.31%
+0.00%
-0.51%
$ 222.04M
$ 75.45K
23
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,841
+0.31%
0.00%
-0.65%
$ 185.14M
$ 31.66K
24
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 0.994141
0.00%
--
-0.59%
$ 173.36M
$ 199.69
25
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.5
+0.15%
+0.03%
+1.25%
$ 130.81M
$ 38.75M
26
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
+17.09%
$ 128.84M
$ 784.52K
27
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.011
0.00%
-0.01%
-1.46%
$ 114.11M
$ 811.29K
28
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0.00885215
+1.15%
-0.01%
+4.71%
$ 88.93M
$ 12.59K
29
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9.72E-6
+0.31%
-0.50%
-15.11%
$ 83.53M
--
30
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
31
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 56.83M
--
32
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.009
0.00%
-0.01%
-1.66%
$ 50.43M
$ 29.59K
33
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 63,890
+0.31%
+0.00%
-0.61%
$ 50.09M
$ 24.52K
34
$ 0.03595
0.00%
-1.22%
-4.22%
$ 42.28M
$ 14.69K
35
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.66M
$ 1.02K
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,025.42
+0.30%
+0.00%
+0.14%
$ 35.88M
$ 111.22
37
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.074966
+0.04%
-0.02%
-6.22%
$ 35.53M
$ 929.31K
38
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,241.95
0.00%
--
-1.89%
$ 33.95M
$ 91.60
39
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.67
+0.60%
+0.00%
+1.21%
$ 31.91M
$ 6.60M
40
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004994
-0.40%
-1.37%
-0.78%
$ 27.78M
$ 30.70M
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04598717
-0.20%
-0.01%
-13.54%
$ 26.22M
$ 484.10K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00692953
-0.27%
-0.03%
+5.76%
$ 25.72M
$ 1.74K
43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 199.74
+0.49%
-0.02%
+4.86%
$ 22.81M
$ 471.62K
44
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 103.4
+0.20%
+0.09%
+17.33%
$ 22.05M
$ 2.88M
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 52.96
+5.06%
+0.05%
-0.84%
$ 21.40M
$ 4.62K
46
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.212642
-0.06%
-0.04%
-10.18%
$ 20.78M
$ 2.77K
47
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,029.35
+0.36%
+0.01%
-0.21%
$ 20.07M
$ 832.44
48
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.074352
-0.07%
-0.01%
-0.47%
$ 19.38M
$ 2.74M
49
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2,215.17
+0.50%
+0.01%
+0.62%
$ 18.83M
--
50
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,894.76
+0.25%
+0.00%
-0.48%
$ 18.66M
$ 250.77K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Wrapped-Tokens e por que são populares?
Tokens de Wrapped-Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 212 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1604.09B.
Qual é o token de Wrapped-Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Wrapped-Tokens acompanhados na MEXC, WONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 201.68% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Wrapped-Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 212 tokens de Wrapped-Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Wrapped-Tokens incluem BTC, ETH, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Wrapped-Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Wrapped-Tokens é de aproximadamente $1604.09B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Wrapped-Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.