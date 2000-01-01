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Principais tokens de Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Decentralized Identifier (DID). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3334
+0.27%
-1.15%
+12.56%
$ 1.14B
$ 980.67K
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.066
+0.17%
-2.99%
-3.47%
$ 164.14M
$ 13.72K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.026507
+1.18%
+0.40%
-0.81%
$ 65.84M
$ 2.72M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00617285
0.00%
-0.02%
-1.36%
$ 61.73M
$ 6.17
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.02325
-0.13%
-5.10%
-2.43%
$ 56.50M
$ 3.51M
6
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.0311
-0.10%
+5.42%
+10.18%
$ 41.71M
$ 2.92M
7
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003135
-0.16%
-3.00%
-7.35%
$ 39.61M
$ 32.39M
8
Gravity
Gravity
G
$ 0.003598
-0.25%
-0.31%
-0.53%
$ 38.90M
$ 20.21M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007136
+0.29%
-3.00%
-6.16%
$ 30.38M
$ 7.64M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004944
+0.16%
-9.13%
-6.59%
$ 26.04M
$ 27.41M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2993
+0.40%
-1.89%
-4.14%
$ 21.10M
$ 192.67K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01734893
-0.12%
-0.03%
-3.43%
$ 17.34M
$ 914.78K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00655072
-0.03%
-0.00%
-0.49%
$ 11.41M
$ 33.78K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02218035
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 10.56M
$ 564.34K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2144
+1.71%
-0.60%
+7.14%
$ 6.55M
$ 128.16K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0329
+1.29%
-3.38%
-11.80%
$ 5.19M
$ 187.80K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004164
+0.58%
-2.36%
+4.04%
$ 5.14M
$ 13.22M
18
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01109
0.00%
-1.33%
-6.88%
$ 3.32M
$ 4.83M
19
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
20
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.01251262
+2.43%
+0.05%
+8.83%
$ 1.75M
$ 184.07K
21
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001926
-0.31%
-6.46%
+12.83%
$ 1.72M
$ 27.42M
22
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00456205
-0.20%
-0.02%
+0.53%
$ 1.29M
$ 43.22K
23
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00044602
-0.23%
+0.02%
+3.94%
$ 1.12M
$ 255.85
24
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00097357
-0.22%
+0.05%
-5.36%
$ 973.66K
$ 6.11K
25
$ 0.001426
+1.42%
-1.11%
-3.71%
$ 916.19K
$ 20.24M
26
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00033756
-0.03%
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+8.02%
$ 886.10K
$ 876.23
27
AVC
AVC
AVC
$ 0.00013288
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+0.05%
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$ 471.95K
$ 13.37K
28
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00065374
-0.05%
-0.02%
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$ 379.83K
$ 5.89
29
myDid
myDid
SYL
$ 0.00004911
+1.05%
+4.74%
+20.74%
$ 379.31K
$ 497.66M
30
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001485
-1.27%
+13.06%
-0.14%
$ 333.76K
$ 26.71M
31
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00355579
+0.11%
+0.02%
-1.14%
$ 332.42K
$ 26.21
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
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$ 236.69K
$ 2.65
33
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00027069
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$ 201.29K
$ 50.04
34
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
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--
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$ 172.50K
$ 11.94
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002454
+0.04%
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$ 149.59K
$ 2.22B
36
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1.399E-5
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-30.88%
$ 139.94K
--
37
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00113303
+0.05%
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$ 111.93K
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38
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.083E-5
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--
39
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
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--
40
Wrapped G
Wrapped G
WG
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41
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
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--
0.00%
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42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
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43
SelfKey
SelfKey
KEY
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--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
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45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.96376E-7
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--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.18161E-7
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+3.30%
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--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
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--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1963
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-1.15%
+1.86%
--
$ 1.05M
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00873
0.00%
-0.46%
+4.05%
--
$ 6.79M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 0.9382
+2.46%
-4.76%
-0.40%
--
$ 1.07M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Decentralized Identifier (DID) e por que são populares?
Tokens de Decentralized Identifier (DID) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 51 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.76B.
Qual é o token de Decentralized Identifier (DID) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Decentralized Identifier (DID) acompanhados na MEXC, HMND apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 13.06% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Decentralized Identifier (DID) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 51 tokens de Decentralized Identifier (DID), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Decentralized Identifier (DID) incluem WLD, ENS, BAS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Decentralized Identifier (DID)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Decentralized Identifier (DID) é de aproximadamente $1.76B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Identifier (DID), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.