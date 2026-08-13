Preço de Wrapped Flare hoje

O preço ao vivo de Wrapped Flare (WFLR) hoje é $ 0.00595696, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFLR para USD é de $ 0.00595696 por WFLR.

Wrapped Flare ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 277,329,965, com um fornecimento em circulação de 46.56B WFLR. Nas últimas 24 horas, WFLR foi negociado entre $ 0.00595663 (mínimo) e $ 0.006073 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.053382, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00545754.

No desempenho de curto prazo, WFLR movimentou-se +0.00% na última hora e +0.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.72M.

Informações de mercado de Wrapped Flare (WFLR)

Capitalização de mercado $ 277.33M$ 277.33M $ 277.33M Volume (24h) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 277.27M$ 277.27M $ 277.27M Fornecimento Circulante 46.56B 46.56B 46.56B Fornecimento total 46,547,006,100.5615 46,547,006,100.5615 46,547,006,100.5615

A capitalização de mercado atual de Wrapped Flare é $ 277.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.72M. A oferta em circulação de WFLR é 46.56B, com um fornecimento total de 46547006100.5615. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 277.27M.