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Principais tokens de Flare Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Flare Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,999024
+0,03%
0,00%
-0,01%
$ 4,06B
$ 69,76M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0,00601736
+0,11%
-0,00%
+1,93%
$ 280,93M
$ 432,35K
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1,001
0,00%
-0,01%
-2,15%
$ 57,45M
$ 78,35K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
-0,10%
+0,00%
+0,10%
$ 33,07M
$ 4,66M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0,985489
0,00%
--
-0,56%
$ 23,94M
$ 1,00
6
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0,01119448
+0,18%
-0,00%
+1,72%
$ 14,16M
$ 1,63K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 883,35
+0,03%
0,00%
-0,54%
$ 13,94M
$ 486,47K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0,995013
0,00%
0,00%
-0,07%
$ 3,09M
$ 146,12K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,998192
+0,04%
-0,00%
+0,10%
$ 2,47M
$ 110,43K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1 925,0
+0,02%
0,00%
-1,28%
$ 1,83M
$ 9,93K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0,00626048
0,00%
-0,00%
+1,39%
$ 1,72M
$ 336,43
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0,00494201
+0,01%
+0,00%
+3,52%
$ 399,14K
$ 734,31
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0,00025271
0,00%
-0,00%
+5,70%
$ 279,86K
$ 31,49
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1,291E-9
0,00%
-6,00%
0,00%
$ 108,98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 7,051E-5
-0,96%
-9,90%
-7,35%
$ 70,95K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0,974368
0,00%
-0,00%
+1,76%
$ 41,54K
$ 3,01
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0,315398
0,00%
--
+0,12%
$ 33,12K
$ 1,16
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0,091574
+1,56%
+0,03%
+2,60%
$ 29,02K
$ 91,26
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1,25E-6
0,00%
-4,70%
-5,30%
$ 23,74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1,2017E-11
+0,22%
+5,60%
-40,21%
$ 12,02K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Flare Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Flare Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.49B.
Qual é o token de Flare Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Flare Network Ecosystem acompanhados na MEXC, PHIL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.60% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Flare Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Flare Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Flare Network Ecosystem incluem USDT0, WFLR, STXRP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Flare Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Flare Network Ecosystem é de aproximadamente $4.49B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Flare Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.