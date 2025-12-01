Preço de Wakehacker by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hoje é $ 0.00025756, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAKEAI para USD é de $ 0.00025756 por WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 167,416, com um fornecimento em circulação de 650.00M WAKEAI. Nas últimas 24 horas, WAKEAI foi negociado entre $ 0.00025722 (mínimo) e $ 0.00025898 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00132264, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00014284.

No desempenho de curto prazo, WAKEAI movimentou-se -0.13% na última hora e +2.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Capitalização de mercado $ 167.42K$ 167.42K $ 167.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 257.56K$ 257.56K $ 257.56K Fornecimento Circulante 650.00M 650.00M 650.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wakehacker by Virtuals é $ 167.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAKEAI é 650.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 257.56K.