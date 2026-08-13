Preço de W3GG hoje

O preço ao vivo de W3GG (W3GG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de W3GG para USD é de $ 0 por W3GG.

W3GG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,026, com um fornecimento em circulação de 103.99M W3GG. Nas últimas 24 horas, W3GG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.156385, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, W3GG movimentou-se +1.20% na última hora e -22.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 17.28.

Informações de mercado de W3GG (W3GG)

Capitalização de mercado $ 46.03K$ 46.03K $ 46.03K Volume (24h) $ 17.28$ 17.28 $ 17.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 442.61K$ 442.61K $ 442.61K Fornecimento Circulante 103.99M 103.99M 103.99M Fornecimento total 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

A capitalização de mercado atual de W3GG é $ 46.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17.28. A oferta em circulação de W3GG é 103.99M, com um fornecimento total de 999993961.5. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 442.61K.