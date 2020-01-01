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Principais tokens de Card Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Card Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,8615
+0,19%
-6,08%
-2,27%
$ 149,25M
$ 69,86K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0,252027
+0,30%
-0,00%
+2,06%
$ 15,73M
$ 219,98K
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,02746
-5,85%
+17,55%
+17,15%
$ 11,78M
$ 2,72M
4
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0015879
+0,32%
+5,56%
-1,87%
$ 10,94M
$ 44,52M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0,00336102
+0,16%
+0,01%
+13,30%
$ 4,46M
$ 7,47K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0,00424119
0,00%
--
+1,40%
$ 2,12M
$ 7,48
7
Anome
Anome
ANOME
$ 0,01772959
+4,13%
+0,04%
+1,14%
$ 531,11K
$ 348,24K
8
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0,00064282
0,00%
-0,00%
-9,88%
$ 363,20K
$ 636,39
9
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0,00076193
+0,38%
-0,05%
+16,58%
$ 281,67K
$ 331,25
10
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0,00975261
+0,30%
-0,06%
-1,74%
$ 219,97K
$ 971,46
11
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0,002094
+0,07%
0,00%
+4,12%
$ 176,64K
$ 1,10
12
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0,0005816
+0,09%
+0,03%
+11,19%
$ 128,26K
$ 1,07K
13
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0,00125038
0,00%
-0,00%
-6,11%
$ 116,81K
$ 44,69
14
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0,00022464
+0,25%
-0,09%
-41,03%
$ 112,32K
$ 294,21
15
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0,00113008
0,00%
--
+0,52%
$ 111,17K
$ 3,48
16
XANA
XANA
XETA
$ 1,177E-5
0,00%
0,00%
0,00%
$ 58,04K
--
17
X World Games
X World Games
XWG
$ 1,497E-5
-0,73%
-0,50%
-0,13%
$ 51,16K
--
18
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0,00043042
0,00%
-0,02%
-21,46%
$ 44,76K
$ 69,50
19
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0,0002081
0,00%
--
-9,38%
$ 41,62K
$ 57,62
20
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0,00054453
+0,13%
+0,00%
+1,30%
$ 32,07K
$ 2,52K
21
Must
Must
MUST
$ 0,283934
0,00%
-0,00%
-0,51%
$ 28,79K
$ 2,61
22
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3,8E-5
-3,55%
+1,60%
-31,02%
$ 24,32K
--
23
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0,00055208
-6,36%
-0,14%
-29,55%
$ 22,51K
$ 290,21
24
Polker
Polker
PKR
$ 3,035E-5
0,00%
+2,70%
0,00%
$ 21,33K
--
25
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0,00011703
0,00%
--
-7,77%
$ 17,20K
$ 101,76
26
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4,42137E-7
0,00%
-0,80%
+7,37%
$ 14,82K
--
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0,00012739
+0,01%
-0,01%
-14,94%
$ 13,93K
$ 17,88

Perguntas frequentes

O que são tokens de Card Games e por que são populares?
Tokens de Card Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 27 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $196.70M.
Qual é o token de Card Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Card Games acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.55% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Card Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 27 tokens de Card Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Card Games incluem AXS, PRIME, GODS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Card Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Card Games é de aproximadamente $196.70M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Card Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.