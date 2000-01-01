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Principais tokens de Polygon Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Polygon Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,898.02
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
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+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,856.06
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-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.781
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.34
0.00%
-0.00%
-0.78%
$ 4.53B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
7
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.503
+0.67%
+3.19%
+1.66%
$ 2.81B
$ 55.87K
8
PayPal USD
PayPal USD
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$ 0.999854
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$ 2.80B
$ 134.19M
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
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0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.574
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$ 2.22B
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11
AaveToken
AaveToken
AAVE
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$ 1.41K
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
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$ 2.60M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
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14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
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15
Nexo
Nexo
NEXO
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16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
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17
Curve
Curve
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$ 0.2589
-0.31%
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$ 394.65M
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18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
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19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
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$ 1.14M
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,519
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21
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8197
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$ 345.62K
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
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$ 272.98M
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23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
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24
AUSD
AUSD
AUSD
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crvUSD
crvUSD
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26
Bonk
Bonk
BONK
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27
APE and PEPE
APE and PEPE
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28
Polymarket USD
Polymarket USD
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29
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ViciCoin
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30
Compound
Compound
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31
Telcoin
Telcoin
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32
Graph Token
Graph Token
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33
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
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--
34
Decentraland
Decentraland
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35
Genius
Genius
GENIUS
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36
ApeCoin
ApeCoin
APE
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37
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
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38
Frax Ether
Frax Ether
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Frax USD
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RealLink
RealLink
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42
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
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--
43
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Stargate Finance
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Instadapp
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45
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BAT
BAT
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Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
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GEODNET
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Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
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$ 497.60K
49
Data Network
Data Network
DATA
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50
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,954.9
-0.20%
-1.49%
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$ 69.82M
$ 29.73

Perguntas frequentes

O que são tokens de Polygon Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Polygon Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 533 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $347.55B.
Qual é o token de Polygon Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Polygon Ecosystem acompanhados na MEXC, GCOIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 33.72% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Polygon Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 533 tokens de Polygon Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Polygon Ecosystem incluem ETH, USDC, WBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Polygon Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Polygon Ecosystem é de aproximadamente $347.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Polygon Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.