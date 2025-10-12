Informações de preço de Virgen (VIRGEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00021208 $ 0.00021208 $ 0.00021208 Mínimo 24h $ 0.00025743 $ 0.00025743 $ 0.00025743 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00021208$ 0.00021208 $ 0.00021208 Máximo 24h $ 0.00025743$ 0.00025743 $ 0.00025743 Máximo histórico $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 Menor preço $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 Variação de Preço (1h) +0.84% Alteração de Preço (1D) -4.00% Variação de Preço (7d) -47.53% Variação de Preço (7d) -47.53%

O preço em tempo real de Virgen (VIRGEN) é $0.00023531. Nas últimas 24 horas, VIRGEN foi negociado entre a mínima de $ 0.00021208 e a máxima de $ 0.00025743, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIRGEN é $ 0.03441068, enquanto o mais baixo é $ 0.00016912.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIRGEN variou +0.84% na última hora, -4.00% nas últimas 24 horas e -47.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Virgen (VIRGEN)

Capitalização de mercado $ 235.32K$ 235.32K $ 235.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.32K$ 235.32K $ 235.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Virgen é $ 235.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIRGEN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 235.32K.