Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Frog-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Frog-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002716
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009273
+0.11%
-0.03%
-0.81%
$ 194.46M
$ 181.39B
3
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008005
+0.46%
-2.31%
-0.94%
$ 55.23M
$ 92.01M
4
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0007954
-0.57%
-0.42%
+31.60%
$ 54.47M
$ 208.00M
5
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00392165
+0.07%
-0.04%
-5.08%
$ 38.89M
$ 3.52M
6
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.013264
+0.05%
-4.80%
-7.31%
$ 13.31M
$ 4.25M
7
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07116
-0.55%
-4.60%
-11.26%
$ 7.57M
$ 719.76K
8
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.0000188
0.00%
-4.23%
-4.86%
$ 6.35M
$ 18.65M
9
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000615
+0.33%
-1.76%
-9.16%
$ 6.33M
$ 31.95M
10
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04927
-1.42%
+7.69%
+11.60%
$ 6.16M
$ 6.75M
11
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.2577E-8
+0.26%
-8.80%
+7.01%
$ 5.29M
--
12
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004411
+1.62%
-6.34%
-8.89%
$ 4.39M
$ 16.88M
13
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004222
-0.33%
+0.40%
+3.54%
$ 4.11M
$ 13.73M
14
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.0389E-8
+4.09%
+40.20%
+49.33%
$ 3.93M
--
15
Major
Major
MAJOR
$ 0.04429
-0.45%
+0.57%
+11.98%
$ 3.67M
$ 2.06M
16
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.36E-6
+0.27%
-7.00%
-6.60%
$ 3.10M
--
17
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005894
0.00%
-0.27%
-3.71%
$ 2.48M
$ 177.15B
18
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00229563
-3.07%
-0.04%
+22.36%
$ 2.30M
$ 48.71K
19
Taboshi
Taboshi
TABOSHI
$ 16.49
-5.66%
+2.06%
+243.54%
$ 1.36M
$ 94.04K
20
Froge
Froge
FROGE
$ 1.92E-9
+0.05%
-1.80%
-4.24%
$ 1.25M
--
21
Hoppy
Hoppy
HOPPY
$ 2.68E-6
0.00%
-0.10%
+4.69%
$ 1.13M
--
22
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 4.99E-6
+0.20%
0.00%
-0.20%
$ 971.66K
--
23
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.176E-5
+0.09%
-0.10%
-12.94%
$ 831.90K
--
24
BNB Frog Inu
BNB Frog Inu
BNBFROG
$ 0.0
--
-0.01%
--
$ 669.91K
$ 603.58
25
FRIC
FRIC
FRIC
$ 0.00060828
-0.16%
-0.01%
-8.62%
$ 608.23K
$ 530.04
26
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual Samurai
FROG
$ 8.786E-5
+0.21%
-0.60%
+4.33%
$ 439.28K
--
27
Trog
Trog
TROG
$ 9.47348E-7
+0.28%
0.00%
-1.76%
$ 398.54K
--
28
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.11917E-7
+0.74%
-1.50%
-3.49%
$ 383.64K
--
29
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00202719
0.00%
+0.01%
+4.47%
$ 304.08K
$ 14.00K
30
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.0002921
-1.90%
+0.02%
-25.16%
$ 284.11K
$ 9.35K
31
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00027482
+0.27%
-0.00%
-3.26%
$ 274.72K
$ 29.57K
32
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 6.0635E-10
+1.32%
-1.00%
-7.91%
$ 255.09K
--
33
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00023874
+0.09%
+0.00%
+0.15%
$ 238.74K
$ 52.87
34
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.26781E-7
0.00%
-1.80%
-1.36%
$ 226.78K
--
35
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00017531
+0.01%
+0.10%
+5.96%
$ 175.31K
$ 13.36
36
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.3786E-7
+0.99%
-0.70%
-8.66%
$ 172.23K
--
37
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.59088E-10
+0.31%
-4.10%
-15.65%
$ 151.07K
--
38
Fefe
Fefe
FEFE
$ 0.00032897
0.00%
-0.03%
-7.21%
$ 138.40K
$ 575.44
39
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00032562
+0.03%
-0.00%
-10.62%
$ 136.99K
$ 24.94K
40
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 0.00012953
-3.70%
+0.18%
-36.36%
$ 129.53K
$ 31.92K
41
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00061647
-0.01%
-0.00%
+4.18%
$ 124.81K
$ 12.48
42
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012133
-0.04%
0.00%
-7.45%
$ 121.33K
$ 138.55
43
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.7601E-7
+0.24%
+6.90%
+0.98%
$ 116.12K
--
44
Krex
Krex
KREX
$ 5.19E-6
0.00%
0.00%
-9.27%
$ 109.07K
--
45
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010325
-0.51%
-0.01%
-2.10%
$ 103.25K
$ 425.75
46
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00144449
0.00%
+0.00%
+3.98%
$ 99.67K
$ 1.44
47
Based Froc
Based Froc
FROC
$ 9.47197E-7
0.00%
+2.30%
+0.80%
$ 94.72K
--
48
JEJE
JEJE
JJ
$ 2.19374E-10
0.00%
-2.30%
-1.38%
$ 92.29K
--
49
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013311
+0.04%
-0.04%
-16.99%
$ 91.85K
$ 119.86
50
Yellow Pepe
Yellow Pepe
YEPE
$ 8.249E-5
-0.15%
-1.10%
+4.09%
$ 82.49K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Frog-Themed e por que são populares?
Tokens de Frog-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 93 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.55B.
Qual é o token de Frog-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Frog-Themed acompanhados na MEXC, TOBY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 40.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Frog-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 93 tokens de Frog-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Frog-Themed incluem PEPE, APEPE, TURBO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Frog-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Frog-Themed é de aproximadamente $1.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Frog-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.