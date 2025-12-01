Preço de Verse World hoje

O preço ao vivo de Verse World (VERSE) hoje é $ 0.095135, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERSE para USD é de $ 0.095135 por VERSE.

Verse World ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,513,506, com um fornecimento em circulação de 100.00M VERSE. Nas últimas 24 horas, VERSE foi negociado entre $ 0.093614 (mínimo) e $ 0.095483 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.910916, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.091602.

No desempenho de curto prazo, VERSE movimentou-se -0.26% na última hora e -3.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Verse World (VERSE)

Capitalização de mercado $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.14M$ 95.14M $ 95.14M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 999,999,717.299508 999,999,717.299508 999,999,717.299508

A capitalização de mercado atual de Verse World é $ 9.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERSE é 100.00M, com um fornecimento total de 999999717.299508. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.14M.