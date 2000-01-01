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Principais tokens de metaverso por capitalização de mercado

O setor de Metaverso consiste em mundos virtuais imersivos baseados em blockchain onde os usuários podem interagir, construir e monetizar experiências digitais. Criptomoedas nessa categoria atuam como o principal meio de troca para a compra de terrenos virtuais, avatares e imóveis digitais. Elas fornecem a base econômica para ambientes de realidade virtual e plataformas sociais descentralizadas.

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Operação
1
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Render
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FLOKI
FLOKI
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Axie Infinity
Axie Infinity
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OriginTrail
OriginTrail
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Decentraland
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RealLink
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Mocaverse
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My Neighbor Alice
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Perguntas frequentes

O que são criptomoedas do Metaverso?
As criptomoedas do Metaverso são as moedas digitais nativas utilizadas dentro de mundos virtuais imersivos baseados em blockchain. Os tokens do Metaverso permitem que os usuários comprem terrenos digitais, negociem bens virtuais e participem de economias virtuais complexas.
Como os Tokens Não Fungíveis (NFTs) funcionam dentro das plataformas do Metaverso?
Dentro das plataformas do Metaverso, os Tokens Não Fungíveis (NFTs) funcionam como prova criptográfica verificável de propriedade de ativos digitais únicos, como lotes de imóveis virtuais, avatares personalizados e itens exclusivos de vestuário dentro do jogo.
O que impulsiona o valor do imóvel virtual no setor do Metaverso?
O valor do imóvel virtual no setor do Metaverso é impulsionado pela escassez de terrenos digitais, pela proximidade de localização em relação a marcos virtuais e pela capacidade dos proprietários de monetizar o espaço digital por meio de publicidade ou da realização de eventos.
Como as Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) governam projetos do Metaverso?
As Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) governam projetos do Metaverso permitindo que os detentores de tokens do Metaverso votem diretamente em decisões críticas do ecossistema, como atualizações de software do mundo virtual e alocações do tesouro da comunidade.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Metaverse, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.