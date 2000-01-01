O setor de Metaverso consiste em mundos virtuais imersivos baseados em blockchain onde os usuários podem interagir, construir e monetizar experiências digitais. Criptomoedas nessa categoria atuam como o principal meio de troca para a compra de terrenos virtuais, avatares e imóveis digitais. Elas fornecem a base econômica para ambientes de realidade virtual e plataformas sociais descentralizadas.

A adoção em massa do Metaverso enfrenta barreiras significativas, incluindo altos custos de hardware para headsets de realidade virtual, a necessidade de melhorar a qualidade gráfica e o desafio de manter o engajamento dos usuários a longo prazo em ambientes virtuais.

As Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) governam projetos do Metaverso permitindo que os detentores de tokens do Metaverso votem diretamente em decisões críticas do ecossistema, como atualizações de software do mundo virtual e alocações do tesouro da comunidade.

O valor do imóvel virtual no setor do Metaverso é impulsionado pela escassez de terrenos digitais, pela proximidade de localização em relação a marcos virtuais e pela capacidade dos proprietários de monetizar o espaço digital por meio de publicidade ou da realização de eventos.

Dentro das plataformas do Metaverso, os Tokens Não Fungíveis (NFTs) funcionam como prova criptográfica verificável de propriedade de ativos digitais únicos, como lotes de imóveis virtuais, avatares personalizados e itens exclusivos de vestuário dentro do jogo.

As criptomoedas do Metaverso são as moedas digitais nativas utilizadas dentro de mundos virtuais imersivos baseados em blockchain. Os tokens do Metaverso permitem que os usuários comprem terrenos digitais, negociem bens virtuais e participem de economias virtuais complexas.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Metaverse, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.