O setor de Metaverso consiste em mundos virtuais imersivos baseados em blockchain onde os usuários podem interagir, construir e monetizar experiências digitais. Criptomoedas nessa categoria atuam como o principal meio de troca para a compra de terrenos virtuais, avatares e imóveis digitais. Elas fornecem a base econômica para ambientes de realidade virtual e plataformas sociais descentralizadas.
A inclusão de ativos digitais no setor Metaverse, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.