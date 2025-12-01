Preço de Tonio hoje

O preço ao vivo de Tonio (TONIO) hoje é $ 0.00122593, com uma variação de 5.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TONIO para USD é de $ 0.00122593 por TONIO.

Tonio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122,593, com um fornecimento em circulação de 100.00M TONIO. Nas últimas 24 horas, TONIO foi negociado entre $ 0.0012095 (mínimo) e $ 0.00130926 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03598027, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00107475.

No desempenho de curto prazo, TONIO movimentou-se -1.68% na última hora e -16.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tonio (TONIO)

Capitalização de mercado $ 122.59K$ 122.59K $ 122.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122.59K$ 122.59K $ 122.59K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tonio é $ 122.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TONIO é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 122.59K.