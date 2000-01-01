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Principais tokens de TON Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor TON Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999116
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0.00%
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$ 183.02B
$ 32.56B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
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$ 4.49B
$ 643.71K
3
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GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
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$ 3.59B
$ 807.83K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
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0.00%
$ 1.46B
$ 6.03M
5
Ethena
Ethena
ENA
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$ 817.66M
$ 2.38M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
+0.01%
+0.01%
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$ 38.17K
7
$ 225.18
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$ 147.35M
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8
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
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9
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$ 160.88
10
$ 328.25
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$ 128.28M
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11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
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12
GoMining
GoMining
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13
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
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15
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
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17
Oasis
Oasis
ROSE
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18
Notcoin
Notcoin
NOT
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Utya
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20
STON
STON
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21
Fade Wallet Token
Fade Wallet Token
FWT
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--
22
Catizen
Catizen
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23
DOGS
DOGS
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24
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EVAA Protocol
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25
Hamster Kombat
Hamster Kombat
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26
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Hipo Staked GRAM
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27
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
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28
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SK Hynix xStock
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Microsoft xStock
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30
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PinGo
PINGO
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31
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ARTDRA Coin
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32
Hey Anon
Hey Anon
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33
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00 Token
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Groyper
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36
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bemo Staked TON
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Hipo Governance Token
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Donotfomoew
Donotfomoew
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PirateCash
PirateCash
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GOATS
GOATS
GOATS
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45
The Official 67 Coin
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46
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Chevron xStock
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Storm Trade
Storm Trade
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iShares Silver Trust xStock
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HyperGPT
HyperGPT
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Tales X
Tales X
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-3.73%
-19.39%
+92.82%
$ 971.25K
$ 9.54M

Perguntas frequentes

O que são tokens de TON Ecosystem e por que são populares?
Tokens de TON Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 147 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $195.14B.
Qual é o token de TON Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de TON Ecosystem acompanhados na MEXC, WOOF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 29.62% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de TON Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 147 tokens de TON Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de TON Ecosystem incluem USDT, USDE, GRAM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria TON Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de TON Ecosystem é de aproximadamente $195.14B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor TON Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.