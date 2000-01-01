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Principais tokens de TON Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor TON Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1387
+0,14%
+0,07%
-0,50%
$ 138,54M
$ 2,17M
2
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005457
+2,07%
-0,20%
-3,77%
$ 42,13M
$ 14,51M
3
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0003632
-0,76%
+1,91%
+4,84%
$ 36,15M
$ 188,26M
4
Utya
Utya
UTYA
$ 0,03312344
-0,43%
-0,02%
-1,15%
$ 33,12M
$ 391,53K
5
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0,00003509
+0,78%
-0,68%
-0,43%
$ 18,13M
$ 1,73B
6
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0,07956
-0,01%
-2,20%
+1,00%
$ 7,77M
$ 796,81K
7
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0,051756
+2,18%
-0,01%
-10,39%
$ 2,59M
$ 6,12K
8
PX
PX
PX
$ 0,0125
0,00%
-2,34%
0,00%
$ 2,44M
$ 401,81K
9
Hot Cherry
Hot Cherry
CHERRY
$ 1,485E-5
-2,43%
+3,10%
-5,47%
$ 1,48M
--
10
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0,0002258
+0,04%
+0,22%
-1,01%
$ 1,40M
$ 172,93M
11
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0,001164
-1,83%
+1,20%
-18,51%
$ 1,18M
$ 48,41M
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0,00811727
+2,91%
+0,07%
+16,78%
$ 782,71K
$ 14,53K
13
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0,00157
+0,64%
-3,68%
-9,77%
$ 749,96K
$ 5,39M
14
NikolAI
NikolAI
NIKO
$ 0,00071548
+0,19%
-0,00%
-3,29%
$ 715,48K
$ 143,10
15
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0,00061863
+6,03%
-0,04%
-0,47%
$ 618,63K
$ 21,83K
16
BUDDY BEAR
BUDDY BEAR
BUDDY
$ 0,059054
+0,04%
-0,05%
-13,03%
$ 590,54K
$ 3,23K
17
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0,00051909
+1,73%
-0,06%
-8,67%
$ 519,10K
$ 3,73K
18
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOIN
FISH
$ 1,401E-9
-0,21%
-3,00%
-20,62%
$ 421,39K
--
19
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0,01581148
+0,01%
-0,03%
-1,01%
$ 383,65K
$ 28,01
20
Make TON Great Again
Make TON Great Again
MTONGA
$ 0,00348239
+0,15%
-0,03%
-3,21%
$ 348,11K
$ 1,59K
21
1RUS DAO
1RUS DAO
1RUSD
$ 3,833E-5
0,00%
-4,50%
-4,75%
$ 306,64K
--
22
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0,00287987
+0,19%
-0,07%
-12,63%
$ 282,19K
$ 1,14K
23
DIAMOND HANDS
DIAMOND HANDS
DIAMOND
$ 0,00026165
+0,11%
-0,00%
-3,23%
$ 261,55K
$ 1,10
24
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0,00023312
+0,18%
+0,10%
+9,19%
$ 233,03K
$ 2,90K
25
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0,00022676
+0,12%
+0,12%
-11,58%
$ 209,41K
$ 1,79K
26
TON Cats Jetton
TON Cats Jetton
CATS
$ 2,417E-5
+0,08%
-0,50%
-4,16%
$ 161,06K
--
27
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 0,00013831
+0,12%
+0,01%
+32,60%
$ 138,31K
$ 4,45K
28
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 0,00013428
+0,11%
-0,07%
-18,36%
$ 134,28K
$ 4,94K
29
COFFEE
COFFEE
COFE
$ 1,594E-5
0,00%
-5,70%
-5,96%
$ 127,55K
--
30
Huebel Bolt
Huebel Bolt
BOLT
$ 0,02089532
+0,62%
-0,01%
-0,36%
$ 125,39K
$ 423,37
31
ZOICH
ZOICH
ZOICH
$ 0,0001109
-0,01%
-0,09%
-12,44%
$ 110,90K
$ 737,91
32
Ton Cat
Ton Cat
TCAT
$ 0,00015982
0,00%
-0,02%
+8,78%
$ 101,81K
$ 54,74
33
FPI Bank
FPI Bank
FPIBANK
$ 0,00014
+0,12%
+0,00%
-7,85%
$ 90,71K
$ 185,43
34
The Resistance Cat
The Resistance Cat
$RECA
$ 0,00883581
0,00%
--
-0,74%
$ 86,96K
$ 7,72
35
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8,201E-5
-1,39%
-3,50%
+3,71%
$ 81,98K
--
36
Ton Inu
Ton Inu
TINU
$ 7,757E-5
+0,09%
-9,30%
-11,67%
$ 77,54K
--
37
Resistance Girl
Resistance Girl
REGI
$ 0,00074752
0,00%
--
-3,65%
$ 74,75K
$ 21,85
38
TONSKI
TONSKI
TONSKI
$ 0,00067761
0,00%
-0,13%
-20,82%
$ 67,76K
$ 1,13K
39
SAD MEOW
SAD MEOW
SADMEOW
$ 5,367E-5
+0,09%
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+6,19%
$ 53,65K
--
40
Tonio
Tonio
TONIO
$ 0,00050941
0,00%
-0,00%
-4,11%
$ 50,94K
$ 14,55
41
ARBUZ
ARBUZ
ARBUZ
$ 0,01175509
0,00%
--
+3,08%
$ 47,02K
$ 124,43
42
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4,281E-5
0,00%
+1,50%
-3,88%
$ 42,81K
--
43
WATCoin
WATCoin
WAT
$ 2,93E-6
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+2,80%
+3,53%
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--
44
Shitcoin on TON
Shitcoin on TON
SHIT
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0,00%
--
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$ 2,00
45
Kakaxa
Kakaxa
KAKAXA
$ 0,0002523
0,00%
--
-6,29%
$ 25,08K
$ 6,74
46
meh on TON
meh on TON
MEH
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-0,50%
-5,62%
$ 24,83K
--
47
PUMPCORN
PUMPCORN
PUMPCORN
$ 2,346E-5
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-13,00%
-13,11%
$ 23,45K
--
48
MMM
MMM
MMM
$ 0,00108873
0,00%
-0,01%
+1,47%
$ 22,86K
$ 81,25
49
Whiskers
Whiskers
WHISK
$ 2,47E-6
0,00%
-3,90%
-3,89%
$ 21,94K
--
50
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 2,122E-5
+0,09%
+0,20%
-4,50%
$ 21,21K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de TON Meme e por que são populares?
Tokens de TON Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 59 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $293.25M.
Qual é o token de TON Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de TON Meme acompanhados na MEXC, ACTON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de TON Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 59 tokens de TON Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de TON Meme incluem WIF, ROSE, NOT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria TON Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de TON Meme é de aproximadamente $293.25M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor TON Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.