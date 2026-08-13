Preço de The Hawk hoje

O preço ao vivo de The Hawk (UNBROKEN) hoje é $ 0, com uma variação de 12.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNBROKEN para USD é de $ 0 por UNBROKEN.

The Hawk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,980.14, com um fornecimento em circulação de 957.87M UNBROKEN. Nas últimas 24 horas, UNBROKEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNBROKEN movimentou-se +1.79% na última hora e -13.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Hawk (UNBROKEN)

Capitalização de mercado $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Fornecimento Circulante 957.87M 957.87M 957.87M Fornecimento total 957,865,903.388758 957,865,903.388758 957,865,903.388758

A capitalização de mercado atual de The Hawk é $ 15.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNBROKEN é 957.87M, com um fornecimento total de 957865903.388758. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.98K.