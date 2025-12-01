Preço de Swarm Network hoje

O preço ao vivo de Swarm Network (TRUTH) hoje é $ 0.0207, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRUTH para USD é de $ 0.0207 por TRUTH.

Swarm Network ocupa atualmente a posição #558 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRUTH. Nas últimas 24 horas, TRUTH foi negociado entre $ 0.02014 (mínimo) e $ 0.02285 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.023205670279458693, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.010282833131671878.

No desempenho de curto prazo, TRUTH movimentou-se -0.63% na última hora e -23.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 329.54K.

Informações de mercado de Swarm Network (TRUTH)

Classificação No.558 Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 329.54K$ 329.54K $ 329.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 207.00M$ 207.00M $ 207.00M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Swarm Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 329.54K. A oferta em circulação de TRUTH é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 207.00M.