Preço de SVM Claw hoje

O preço ao vivo de SVM Claw (SVM) hoje é $ 0, com uma variação de 6.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SVM para USD é de $ 0 por SVM.

SVM Claw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,133, com um fornecimento em circulação de 1.00B SVM. Nas últimas 24 horas, SVM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SVM movimentou-se -4.63% na última hora e -11.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SVM Claw (SVM)

Capitalização de mercado $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SVM Claw é $ 32.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SVM é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.13K.