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Principais tokens de Infrastructure por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Infrastructure. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,761
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44,93
-0,07%
-0,82%
-1,04%
$ 3,47B
$ 65,56K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05284
-0,26%
-0,79%
-3,98%
$ 1,23B
$ 1,01M
4
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,169
+0,23%
-3,39%
+4,69%
$ 1,20B
$ 84,72K
5
United Stables
United Stables
U
$ 1,0005
-0,02%
+0,03%
+0,01%
$ 1,00B
$ 52,37K
6
Quant
Quant
QNT
$ 58,12
-0,03%
+0,48%
-2,07%
$ 701,67M
$ 1,05K
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08855
+0,26%
-0,33%
-0,80%
$ 684,06M
$ 16,70M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,6796
-0,15%
-4,18%
-2,42%
$ 534,54M
$ 2,66M
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,04029
-0,40%
-2,36%
+3,30%
$ 315,55M
$ 8,28M
10
Humanity
Humanity
H
$ 0,09234
+1,03%
+3,10%
+20,13%
$ 264,52M
$ 2,79M
11
Cysic
Cysic
CYS
$ 1,6345
-2,55%
+29,78%
+153,28%
$ 261,59M
$ 1,58M
12
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,2928
+0,31%
+1,14%
+1,42%
$ 247,20M
$ 443,45K
13
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1232
-0,08%
-2,92%
-5,95%
$ 223,56M
$ 497,69K
14
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0,04783
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-8,66%
-13,05%
$ 166,70M
$ 1,79M
15
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0,03434
-0,09%
+0,82%
+1,15%
$ 154,19M
$ 1,81M
16
STRK
STRK
STRK
$ 0,02321
+0,48%
+0,48%
-9,08%
$ 147,06M
$ 7,02M
17
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01347
+0,22%
-3,10%
-6,66%
$ 145,96M
$ 5,11M
18
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0,4235
+0,12%
-0,96%
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$ 143,30M
$ 386,75K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0,1722
+0,47%
-2,21%
-2,49%
$ 136,22M
$ 700,39K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,05924
+0,76%
-0,87%
+4,41%
$ 115,42M
$ 975,39K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0,215
+0,19%
+0,09%
+0,47%
$ 111,10M
$ 667,06K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003886
-0,23%
-4,25%
-3,73%
$ 78,36M
$ 15,87M
23
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0,013993
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$ 74,83M
$ 4,85M
24
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,2001
+0,10%
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$ 71,23M
$ 384,21K
25
$ 925,43
+0,19%
+5,24%
+4,38%
$ 68,76M
$ 300,53
26
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0896
0,00%
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$ 67,18M
$ 27,23K
27
Gas
Gas
GAS
$ 0,911248
+0,08%
-0,02%
-3,07%
$ 59,32M
$ 810,35K
28
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0,37762
+1,11%
-4,65%
-10,82%
$ 53,56M
$ 264,33K
29
Walrus
Walrus
WAL
$ 0,02154
+0,80%
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-15,41%
$ 51,60M
$ 3,52M
30
EXOD
EXOD
EXOD
$ 4,93
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$ 51,50M
--
31
ELF
ELF
ELF
$ 0,05976
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32
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
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33
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34
APRO
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35
Espresso
Espresso
ESP
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36
BitDCA
BitDCA
BDCA
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37
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
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38
RedStone
RedStone
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39
0G
0G
0G
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40
CargoX
CargoX
CXO
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41
Rocket Pool
Rocket Pool
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BICONOMY
BICONOMY
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43
Block Street
Block Street
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Succinct
Succinct
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PlaysOut
PlaysOut
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Anoma
Anoma
XAN
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47
Orbs
Orbs
ORBS
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Spacecoin
SPACE
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Movement
MOVE
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50
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
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0,00%
-0,98%
-9,82%
$ 24,30M
$ 9,94M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Infrastructure e por que são populares?
Tokens de Infrastructure representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 255 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $18.97B.
Qual é o token de Infrastructure com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Infrastructure acompanhados na MEXC, CYS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 29.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Infrastructure existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 255 tokens de Infrastructure, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Infrastructure incluem LINK, LTC, SKY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Infrastructure?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Infrastructure é de aproximadamente $18.97B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Infrastructure, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.