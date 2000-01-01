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Principais tokens de DeFAI por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor DeFAI. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.10965
+0.96%
-1.67%
-4.79%
$ 1.45B
$ 76.09K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.69209
-4.96%
+25.16%
+53.37%
$ 295.23M
$ 1.78M
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.15013
+0.05%
+2.24%
+52.19%
$ 150.94M
$ 899.03K
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09538
-0.38%
-4.52%
-1.45%
$ 70.53M
$ 545.79K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03248
+0.65%
-0.24%
+16.13%
$ 54.40M
$ 1.91M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22177
+0.21%
+0.47%
+5.47%
$ 43.26M
$ 148.84K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003444
+0.38%
-0.78%
-3.73%
$ 38.27M
$ 15.88M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004722
-2.65%
-1.41%
+0.61%
$ 31.09M
$ 21.09M
9
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002857
+0.17%
-6.38%
-5.12%
$ 29.41M
$ 188.19M
10
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01905502
-0.07%
+0.02%
+0.71%
$ 28.60M
$ 111.91K
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02071
+0.05%
-0.33%
-4.71%
$ 27.18M
$ 4.07M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.0185
-0.74%
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+7.28%
$ 18.69M
$ 7.92M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10747
+0.27%
-3.69%
+5.52%
$ 17.18M
$ 520.63K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006272
+1.01%
-0.96%
-3.93%
$ 16.61M
$ 88.56M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001786
+0.17%
-1.44%
-1.06%
$ 14.23M
$ 29.95M
16
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5931
-0.92%
+5.43%
-0.66%
$ 13.42M
$ 38.74K
17
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05141
-0.29%
-1.48%
-4.42%
$ 13.11M
$ 1.16M
18
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011567
-0.06%
+3.18%
+21.67%
$ 11.60M
$ 5.12M
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03175
+2.24%
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$ 11.04M
$ 1.88M
20
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02204
+0.36%
-0.18%
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$ 10.28M
$ 4.39M
21
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0569
+0.35%
-5.67%
-5.19%
$ 10.19M
$ 2.22M
22
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03785
+0.53%
-3.24%
-4.90%
$ 9.15M
$ 1.49M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0609
-0.33%
-2.55%
+3.91%
$ 9.04M
$ 139.40K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.00497
0.00%
-0.46%
-6.23%
$ 8.86M
$ 53.39M
25
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00453918
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-2.31%
$ 6.90M
$ 68.75K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4.4
-0.23%
-0.07%
+15.49%
$ 6.23M
$ 425.13K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02497
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$ 5.57M
$ 2.52M
28
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00880997
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+0.02%
-3.37%
$ 5.29M
$ 775.26K
29
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001773
+0.74%
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-8.14%
$ 5.11M
$ 598.13M
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.00495
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$ 11.20M
31
Hey Anon
Hey Anon
ANON
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$ 3.75M
$ 204.41K
32
Leadpoet
Leadpoet
SN71
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33
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
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34
Spectral
Spectral
SPEC
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$ 9.11K
35
wire bot
wire bot
WIRE
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36
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
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37
Empyreal
Empyreal
EMP
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Zyfai
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39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
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40
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Cod3x
CDX
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41
Maiga
Maiga
MAIGA
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42
Print
Print
PRINT
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43
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
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44
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Wasabot
BOT
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Messy Virgo
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GT Protocol
GTAI
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Bubble Protocol
BPL
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GraphLinq
GraphLinq
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49
GIZA
GIZA
GIZA
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$ 4.31K
50
Alphakek
Alphakek
AIKEK
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+0.22%
-0.00%
+0.64%
$ 499.62K
$ 161.50

Perguntas frequentes

O que são tokens de DeFAI e por que são populares?
Tokens de DeFAI representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 140 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.45B.
Qual é o token de DeFAI com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de DeFAI acompanhados na MEXC, APR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 119.26% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de DeFAI existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 140 tokens de DeFAI, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de DeFAI incluem M, VELVET, TIBBIR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria DeFAI?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de DeFAI é de aproximadamente $2.45B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor DeFAI, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.