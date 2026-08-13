Preço de Strata Senior mHYPER hoje

O preço ao vivo de Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) hoje é $ 1.025, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SRMHYPER para USD é de $ 1.025 por SRMHYPER.

Strata Senior mHYPER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 625,119, com um fornecimento em circulação de 610.01K SRMHYPER. Nas últimas 24 horas, SRMHYPER foi negociado entre $ 1.025 (mínimo) e $ 1.025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.025, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.021.

No desempenho de curto prazo, SRMHYPER movimentou-se -- na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

Capitalização de mercado $ 625.12K$ 625.12K $ 625.12K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 625.12K$ 625.12K $ 625.12K Fornecimento Circulante 610.01K 610.01K 610.01K Fornecimento total 610,008.6085735273 610,008.6085735273 610,008.6085735273

A capitalização de mercado atual de Strata Senior mHYPER é $ 625.12K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de SRMHYPER é 610.01K, com um fornecimento total de 610008.6085735273. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 625.12K.