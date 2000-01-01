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Principais tokens de Strata Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Strata Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.91M
$ 214.09
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.067
0.00%
--
+0.09%
$ 6.87M
$ 499.11
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 4.21M
--
4
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.426866
0.00%
0.00%
+7.11%
$ 1.57M
--
5
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.43M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 625.08K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 550.74K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 307.54K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Strata Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Strata Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 8 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $73.47M.
Qual é o token de Strata Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Strata Ecosystem acompanhados na MEXC, SRUSDE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Strata Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 8 tokens de Strata Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Strata Ecosystem incluem SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Strata Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Strata Ecosystem é de aproximadamente $73.47M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Strata Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.