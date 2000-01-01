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Principais tokens de Synthetic Asset por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Synthetic Asset. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999118
-0.05%
0.00%
+0.03%
$ 99.91M
$ 2.49M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.999717
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.98M
$ 47.56K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.91M
$ 214.09
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998392
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 53.30M
$ 560.48K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,325.76
-0.10%
+0.01%
-0.93%
$ 32.84M
$ 1.74M
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.996231
+0.12%
+0.01%
-0.97%
$ 9.49M
$ 14.75K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 4.21M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
9
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02160739
-0.10%
+0.01%
+6.32%
$ 1.59M
$ 1.94K
10
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.426866
0.00%
0.00%
+7.11%
$ 1.57M
--
11
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.43M
--
12
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,538
+0.05%
-0.00%
-0.92%
$ 1.03M
$ 1.56M
13
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 625.08K
--
14
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999234
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 584.60K
$ 2.04M
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 550.74K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 307.54K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Perguntas frequentes

O que são tokens de Synthetic Asset e por que são populares?
Tokens de Synthetic Asset representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $344.05M.
Qual é o token de Synthetic Asset com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Synthetic Asset acompanhados na MEXC, MSETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Synthetic Asset existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Synthetic Asset, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Synthetic Asset incluem UUSD, FEUSD, SRUSDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Synthetic Asset?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Synthetic Asset é de aproximadamente $344.05M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Synthetic Asset, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.