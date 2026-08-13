Preço de Stobox Token hoje

O preço ao vivo de Stobox Token (STBU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STBU para USD é de $ 0 por STBU.

Stobox Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,837, com um fornecimento em circulação de 125.00M STBU. Nas últimas 24 horas, STBU foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.449805, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STBU movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 48.34.

Informações de mercado de Stobox Token (STBU)

Capitalização de mercado $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K Volume (24h) $ 48.34$ 48.34 $ 48.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.69K$ 145.69K $ 145.69K Fornecimento Circulante 125.00M 125.00M 125.00M Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stobox Token é $ 123.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 48.34. A oferta em circulação de STBU é 125.00M, com um fornecimento total de 150000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.69K.