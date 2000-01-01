Esta categoria destaca projetos de blockchain desenvolvidos por equipes baseadas nos Estados Unidos ou fortemente ancorados no mercado cripto americano. Esses ativos são altamente sensíveis aos frameworks regulatórios dos Estados Unidos, à adoção institucional de Wall Street e às políticas macroeconômicas. Os projetos aqui geralmente enfatizam conformidade legal rigorosa, forte apoio de capital de risco e infraestrutura de mercado de nível institucional.
A inclusão de ativos digitais no setor Made in USA, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.