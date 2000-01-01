Esta categoria destaca projetos de blockchain desenvolvidos por equipes baseadas nos Estados Unidos ou fortemente ancorados no mercado cripto americano. Esses ativos são altamente sensíveis aos frameworks regulatórios dos Estados Unidos, à adoção institucional de Wall Street e às políticas macroeconômicas. Os projetos aqui geralmente enfatizam conformidade legal rigorosa, forte apoio de capital de risco e infraestrutura de mercado de nível institucional.

Quando instituições financeiras de Wall Street integram ou adotam um projeto cripto baseado nos Estados Unidos, isso sinaliza enormes entradas de capital institucional, aumentando drasticamente a avaliação fundamental e a credibilidade global dos tokens envolvidos.

Devido à sua proximidade geográfica com Wall Street e o Vale do Silício, os projetos cripto "Made in USA" frequentemente garantem um imenso financiamento em estágio inicial de empresas de capital de risco líderes dos Estados Unidos e enfatizam uma conformidade legal rigorosa.

Os tokens "Made in USA" apresentam alta correlação com ações tradicionais dos Estados Unidos. Consequentemente, mudanças nas taxas de juros do Federal Reserve e relatórios de inflação dos EUA influenciam diretamente a liquidez geral e a valorização desses tokens específicos.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Made in USA, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.