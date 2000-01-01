Protocolos de ativos do mundo real (RWA) focam na tokenização de ativos físicos ou financeiros tradicionais — como imóveis, títulos e crédito privado — na blockchain. Ao conectar finanças tradicionais (TradFi) com DeFi, eles desbloqueiam liquidez global e permitem a propriedade fracionada de ativos off-chain. Este setor é amplamente visto como um catalisador crucial para trazer capital institucional e rendimento do mundo real para o ecossistema cripto.
A inclusão de ativos digitais no setor Real World Assets (RWA), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.