Protocolos de ativos do mundo real (RWA) focam na tokenização de ativos físicos ou financeiros tradicionais — como imóveis, títulos e crédito privado — na blockchain. Ao conectar finanças tradicionais (TradFi) com DeFi, eles desbloqueiam liquidez global e permitem a propriedade fracionada de ativos off-chain. Este setor é amplamente visto como um catalisador crucial para trazer capital institucional e rendimento do mundo real para o ecossistema cripto.

Porque as criptomoedas de Real World Assets (RWA) são lastreadas em ativos financeiros tradicionais, elas têm grande probabilidade de serem classificadas como valores mobiliários, exigindo conformidade rigorosa com leis tradicionais de KYC/AML e forte supervisão regulatória.

Os tokens de Real World Assets (RWA) geram rendimento ao repassar os fluxos de caixa do ativo subjacente — como juros de títulos do governo ou rendimentos de aluguel de imóveis — diretamente aos detentores de tokens através de contratos inteligentes.

Os investidores institucionais são o principal catalisador do setor de RWA, pois utilizam a tokenização para melhorar a eficiência de capital, reduzir os tempos de liquidação e trazer trilhões de dólares em ativos tradicionais para a blockchain.

Os protocolos de RWA dependem de uma combinação de contratos inteligentes para rastreamento digital e estruturas jurídicas off-chain legalmente vinculativas, como trusts ou veículos de propósito específico (SPVs), para garantir que o token digital represente com precisão a propriedade legal do ativo físico.

Os Real World Assets (RWA) referem-se ao processo de tokenização de ativos financeiros tradicionais e físicos - como imóveis, títulos do governo ou crédito privado - e sua incorporação em uma blockchain na forma de tokens digitais.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Real World Assets (RWA), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.