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Principais tokens de ativos do mundo real (RWA) por capitalização de mercado

Protocolos de ativos do mundo real (RWA) focam na tokenização de ativos físicos ou financeiros tradicionais — como imóveis, títulos e crédito privado — na blockchain. Ao conectar finanças tradicionais (TradFi) com DeFi, eles desbloqueiam liquidez global e permitem a propriedade fracionada de ativos off-chain. Este setor é amplamente visto como um catalisador crucial para trazer capital institucional e rendimento do mundo real para o ecossistema cripto.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
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Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.04
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2
Chainlink
Chainlink
LINK
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$ 5.74B
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3
Stellar
Stellar
XLM
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$ 5.47B
$ 1.28M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
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--
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$ 3.01B
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5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
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0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,383.3
-0.30%
-0.01%
+2.74%
$ 2.68B
$ 163.24
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
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8
PAX Gold
PAX Gold
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$ 2.01B
$ 737.56
9
Ondo
Ondo
ONDO
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10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
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--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
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--
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Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
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Algorand
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Quant
Quant
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15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
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--
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YLDS
YLDS
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17
XDC Network
XDC Network
XDC
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18
Injective
Injective
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19
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Provenance Blockchain
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20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
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21
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TIA
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$ 282.88M
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22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
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23
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Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
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--
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VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
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--
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Maple Finance
Maple Finance
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Convex Finance
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27
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Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
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--
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Zebec Network
Zebec Network
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30
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Strategy PP Variable xStock
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32
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
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--
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35
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OriginTrail
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36
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Tradable LatAm Fintech SSTN
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--
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Tether Gold Tokens
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Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
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Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
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--
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Alpha Bulgaria Warrants
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43
SOON
SOON
SOON
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44
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Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
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45
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
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46
RealLink
RealLink
REAL
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47
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Bending Spoons xStock
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49
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
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50
Centrifuge
Centrifuge
CFG
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$ 87.96M
$ 389.91K

Perguntas frequentes

O que significa Real World Assets (RWA) na indústria de blockchain?
Os Real World Assets (RWA) referem-se ao processo de tokenização de ativos financeiros tradicionais e físicos - como imóveis, títulos do governo ou crédito privado - e sua incorporação em uma blockchain na forma de tokens digitais.
Como a tokenização de ativos físicos beneficia o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi)?
A tokenização de ativos físicos liga as finanças tradicionais (TradFi) ao DeFi, injetando enorme liquidez externa no mercado cripto e oferecendo aos investidores blockchain oportunidades de rendimento estáveis no mundo real.
Quais são os tipos mais comuns de Real World Assets (RWA) negociados em blockchains?
Os Real World Assets (RWA) mais comumente tokenizados incluem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias, tokens de propriedade fracionada de imóveis e crédito corporativo privado tokenizado.
Como os protocolos de RWA garantem a propriedade legal de ativos físicos tokenizados?
Os protocolos de RWA dependem de uma combinação de contratos inteligentes para rastreamento digital e estruturas jurídicas off-chain legalmente vinculativas, como trusts ou veículos de propósito específico (SPVs), para garantir que o token digital represente com precisão a propriedade legal do ativo físico.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Real World Assets (RWA), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.