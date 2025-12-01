Preço de SquiggleStrategy hoje

O preço ao vivo de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) hoje é --, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SQUIGSTR para USD é de -- por SQUIGSTR.

SquiggleStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 569,239, com um fornecimento em circulação de 932.63M SQUIGSTR. Nas últimas 24 horas, SQUIGSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00839806, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SQUIGSTR movimentou-se +0.13% na última hora e +3.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Capitalização de mercado $ 569.24K$ 569.24K $ 569.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 569.24K$ 569.24K $ 569.24K Fornecimento Circulante 932.63M 932.63M 932.63M Fornecimento total 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557

