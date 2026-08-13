Preço de somaliscan hoje

O preço ao vivo de somaliscan (SS) hoje é $ 0, com uma variação de 2,04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SS para USD é de $ 0 por SS.

somaliscan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17 844,97, com um fornecimento em circulação de 999,83M SS. Nas últimas 24 horas, SS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,0045342, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SS movimentou-se +0,50% na última hora e -1,03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de somaliscan (SS)

Capitalização de mercado $ 17,84K$ 17,84K $ 17,84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17,84K$ 17,84K $ 17,84K Fornecimento Circulante 999,83M 999,83M 999,83M Fornecimento total 999 826 952,369585 999 826 952,369585 999 826 952,369585

A capitalização de mercado atual de somaliscan é $ 17,84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SS é 999,83M, com um fornecimento total de 999826952.369585. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17,84K.