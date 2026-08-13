Preço de Skol hoje

O preço ao vivo de Skol ($SKOL) hoje é $ 0.03540295, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $SKOL para USD é de $ 0.03540295 por $SKOL.

Skol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 354,028, com um fornecimento em circulação de 10.00M $SKOL. Nas últimas 24 horas, $SKOL foi negociado entre $ 0.03463614 (mínimo) e $ 0.03643199 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.517638, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02558209.

No desempenho de curto prazo, $SKOL movimentou-se +0.73% na última hora e +6.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.24K.

Informações de mercado de Skol ($SKOL)

Capitalização de mercado $ 354.03K$ 354.03K $ 354.03K Volume (24h) $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 354.03K$ 354.03K $ 354.03K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Skol é $ 354.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.24K. A oferta em circulação de $SKOL é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 354.03K.