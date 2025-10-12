Informações de preço de Ring AI (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0019577 $ 0.0019577 $ 0.0019577 Mínimo 24h $ 0.00243848 $ 0.00243848 $ 0.00243848 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0019577$ 0.0019577 $ 0.0019577 Máximo 24h $ 0.00243848$ 0.00243848 $ 0.00243848 Máximo histórico $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Menor preço $ 0.00190179$ 0.00190179 $ 0.00190179 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) +11.52% Variação de Preço (7d) -48.65% Variação de Preço (7d) -48.65%

O preço em tempo real de Ring AI (RING) é $0.00219133. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.0019577 e a máxima de $ 0.00243848, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 0.87041, enquanto o mais baixo é $ 0.00190179.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou +0.05% na última hora, +11.52% nas últimas 24 horas e -48.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ring AI (RING)

Capitalização de mercado $ 219.22K$ 219.22K $ 219.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 219.22K$ 219.22K $ 219.22K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ring AI é $ 219.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RING é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 219.22K.