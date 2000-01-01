Agentes de IA são entidades de software autônomas alimentadas por inteligência artificial que podem executar transações ou gerenciar contratos inteligentes em nome dos usuários. Blockchains neste setor fornecem a infraestrutura descentralizada e os recursos computacionais necessários para executar esses agentes inteligentes. Seus tokens nativos incentivam desenvolvedores de IA, financiam poder computacional e facilitam microtransações entre bots.

Os principais riscos de investir em tokens de Agentes de IA incluem a natureza altamente experimental dos bots de negociação autônomos, possíveis vulnerabilidades em contratos inteligentes e os elevados custos computacionais necessários para sustentar modelos de IA complexos.

Os dados descentralizados são importantes para projetos de Agentes de IA porque garantem que os modelos de machine learning sejam treinados de forma não enviesada, transparente e resistentes à manipulação de dados por uma única empresa tecnológica centralizada.

Sim, os desenvolvedores podem programar Agentes de IA para analisar continuamente tendências de mercado e executar automaticamente estratégias de negociação de alta frequência em exchanges descentralizadas quando condições específicas de mercado são atendidas.

Os tokens de AI Agent são usados principalmente para pagar pela imensa capacidade computacional necessária aos modelos de inteligência artificial, incentivar desenvolvedores de IA e facilitar microtransações automatizadas entre diferentes bots de IA.

As redes blockchain fornecem recursos de computação descentralizados, armazenamento seguro de dados e livros-razão de transações transparentes necessários para que aplicações de Agentes de IA operem de forma autônoma sem controle corporativo centralizado.

As criptomoedas de Agentes de IA alimentam programas de software autónomos impulsionados por inteligência artificial. Os Agentes de IA podem executar contratos inteligentes de forma independente, negociar ativos digitais e processar dados em nome dos utilizadores humanos.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Agents, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.