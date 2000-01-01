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Principais tokens de agentes de IA por capitalização de mercado

Agentes de IA são entidades de software autônomas alimentadas por inteligência artificial que podem executar transações ou gerenciar contratos inteligentes em nome dos usuários. Blockchains neste setor fornecem a infraestrutura descentralizada e os recursos computacionais necessários para executar esses agentes inteligentes. Seus tokens nativos incentivam desenvolvedores de IA, financiam poder computacional e facilitam microtransações entre bots.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Polkadot
Polkadot
DOT
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2
VVV
VVV
VVV
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$ 6.38K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
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4
FET
FET
FET
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OriginTrail
OriginTrail
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6
AWE Network
AWE Network
AWE
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S
S
S
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Talus
Talus
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FLOW
FLOW
FLOW
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10
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
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Tutorial
Tutorial
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Concordium
Concordium
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Threshold
Threshold
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Smart Blockchain
Smart Blockchain
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BNKR
BNKR
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Cortex
Cortex
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PlaysOut
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Gensyn
Gensyn
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Infinity Ground
Infinity Ground
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IoTeX Network
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iExec RLC
iExec RLC
RLC
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HIVE
HIVE
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Freysa
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ChainGPT
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Aixbt
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OpenServ
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Phala
Phala
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Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
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SingularityNET
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MAGIC
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HeyElsa
HeyElsa
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Simons Cat
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My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
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Prompt
Prompt
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AEON
AEON
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OLAXBT
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ALI
ALI
ALI
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43
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Cookie DAO
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heyAura
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AITECH Cloud Network
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AI COMPANIONS
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GENIUS AI
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swarms
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Bitlight Labs
Bitlight Labs
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Foom
Foom
FOOM
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Perguntas frequentes

O que são criptomoedas de Agentes de IA no ecossistema Web3?
As criptomoedas de Agentes de IA alimentam programas de software autónomos impulsionados por inteligência artificial. Os Agentes de IA podem executar contratos inteligentes de forma independente, negociar ativos digitais e processar dados em nome dos utilizadores humanos.
Como é que as redes blockchain suportam aplicações de AI Agent?
As redes blockchain fornecem recursos de computação descentralizados, armazenamento seguro de dados e livros-razão de transações transparentes necessários para que aplicações de Agentes de IA operem de forma autônoma sem controle corporativo centralizado.
Qual é o principal caso de uso dos tokens de AI Agent?
Os tokens de AI Agent são usados principalmente para pagar pela imensa capacidade computacional necessária aos modelos de inteligência artificial, incentivar desenvolvedores de IA e facilitar microtransações automatizadas entre diferentes bots de IA.
Os Agentes de IA podem negociar criptomoedas de forma autónoma em exchanges descentralizadas?
Sim, os desenvolvedores podem programar Agentes de IA para analisar continuamente tendências de mercado e executar automaticamente estratégias de negociação de alta frequência em exchanges descentralizadas quando condições específicas de mercado são atendidas.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Agents, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.