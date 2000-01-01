Agentes de IA são entidades de software autônomas alimentadas por inteligência artificial que podem executar transações ou gerenciar contratos inteligentes em nome dos usuários. Blockchains neste setor fornecem a infraestrutura descentralizada e os recursos computacionais necessários para executar esses agentes inteligentes. Seus tokens nativos incentivam desenvolvedores de IA, financiam poder computacional e facilitam microtransações entre bots.
A inclusão de ativos digitais no setor AI Agents, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.