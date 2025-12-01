Preço de rasmr hoje

O preço ao vivo de rasmr (RASMR) hoje é $ 0.00088089, com uma variação de 2.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RASMR para USD é de $ 0.00088089 por RASMR.

rasmr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 184,089, com um fornecimento em circulação de 208.97M RASMR. Nas últimas 24 horas, RASMR foi negociado entre $ 0.00088092 (mínimo) e $ 0.00093016 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01259026, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00078693.

No desempenho de curto prazo, RASMR movimentou-se -0.27% na última hora e +2.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de rasmr (RASMR)

Capitalização de mercado $ 184.09K$ 184.09K $ 184.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 880.92K$ 880.92K $ 880.92K Fornecimento Circulante 208.97M 208.97M 208.97M Fornecimento total 999,996,481.154133 999,996,481.154133 999,996,481.154133

A capitalização de mercado atual de rasmr é $ 184.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RASMR é 208.97M, com um fornecimento total de 999996481.154133. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 880.92K.