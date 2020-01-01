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Principais tokens de Pump.fun Creator por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Pump.fun Creator. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
MITCH
MITCH
IDRAWLINE
$ 0.00109636
-0.07%
+0.10%
+49.58%
$ 1.10M
$ 51.05K
2
rasmr
rasmr
RASMR
$ 0.00034833
-1.19%
-0.01%
-18.38%
$ 348.33K
$ 29.40K
3
100xDarren
100xDarren
100X
$ 0.00011545
-0.22%
+0.00%
-11.86%
$ 115.44K
$ 9.72
4
AQC
AQC
AQC
$ 0.0001186
-0.24%
-0.14%
-10.59%
$ 114.52K
$ 3.80K
5
Clippy
Clippy
CLIPPY
$ 2.822E-5
+0.46%
+1.80%
+1.77%
$ 28.22K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Pump.fun Creator e por que são populares?
Tokens de Pump.fun Creator representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.70M.
Qual é o token de Pump.fun Creator com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Pump.fun Creator acompanhados na MEXC, CLIPPY apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Pump.fun Creator existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Pump.fun Creator, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Pump.fun Creator incluem IDRAWLINE, RASMR, 100X. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Pump.fun Creator?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Pump.fun Creator é de aproximadamente $1.70M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Pump.fun Creator, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.