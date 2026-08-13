Preço de Ramses hoje

O preço ao vivo de Ramses (RAM) hoje é $ 0.01235047, com uma variação de 3.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAM para USD é de $ 0.01235047 por RAM.

Ramses ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 619,995, com um fornecimento em circulação de 50.20M RAM. Nas últimas 24 horas, RAM foi negociado entre $ 0.01164004 (mínimo) e $ 0.01237132 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04126834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00764825.

No desempenho de curto prazo, RAM movimentou-se +0.14% na última hora e -12.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.27K.

Informações de mercado de Ramses (RAM)

Capitalização de mercado $ 620.00K$ 620.00K $ 620.00K Volume (24h) $ 3.27K$ 3.27K $ 3.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Fornecimento Circulante 50.20M 50.20M 50.20M Fornecimento total 235,200,934.6371551 235,200,934.6371551 235,200,934.6371551

A capitalização de mercado atual de Ramses é $ 620.00K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.27K. A oferta em circulação de RAM é 50.20M, com um fornecimento total de 235200934.6371551. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.90M.