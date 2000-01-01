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Principais tokens de HyperEVM Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor HyperEVM Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,01%
+0,02%
$ 74,86B
$ 51,22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,771
+0,36%
+0,16%
+7,43%
$ 5,74B
$ 68,95K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0009
+0,01%
+0,01%
+0,02%
$ 4,49B
$ 643,79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,999024
+0,03%
0,00%
-0,01%
$ 4,06B
$ 69,76M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.073,61
0,00%
-0,06%
-0,84%
$ 3,38B
$ 0,01
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,46B
$ 5,95M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 57,64
+0,21%
+0,03%
+1,77%
$ 794,39M
$ 605,97K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63.426
-0,02%
-0,00%
-1,13%
$ 412,62M
$ 6,00K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006281
+0,11%
-1,69%
+4,50%
$ 394,51M
$ 34,35M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 56,72
+0,85%
+0,04%
+3,00%
$ 335,95M
$ 298,37K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,335
+0,23%
-1,26%
-0,97%
$ 227,60M
$ 162,23K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63.510
+0,16%
-0,00%
-1,03%
$ 207,85M
$ 12,30M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63.122
+0,01%
-0,00%
-1,12%
$ 188,36M
$ 3,22K
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56,23
0,00%
+0,03%
+1,55%
$ 158,20M
$ 654,51
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1239
+0,08%
-4,26%
-7,84%
$ 123,50M
$ 1,28M
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1,014
0,00%
0,00%
-0,39%
$ 117,51M
$ 1,07K
17
$ 70,98
+0,01%
+0,01%
+12,08%
$ 100,22M
$ 4,25K
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0,00276235
+0,08%
-0,01%
+20,11%
$ 88,12M
$ 176,89K
19
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0,999717
+0,01%
0,00%
-0,02%
$ 74,98M
$ 47,56K
20
Derive
Derive
DRV
$ 0,09541
-0,27%
-4,64%
-1,73%
$ 70,35M
$ 547,02K
21
$ 782,18
-0,03%
+0,90%
+0,61%
$ 70,34M
$ 76,43
22
$ 925,6
+0,19%
+5,24%
+4,38%
$ 68,76M
$ 300,53
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63.047
0,00%
--
-1,10%
$ 62,07M
$ 26,84
24
Talus
Talus
US
$ 0,02808
-0,82%
-16,59%
-47,68%
$ 61,38M
$ 6,67M
25
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 56,83M
--
26
$ 224,59
-0,03%
+2,63%
+2,61%
$ 53,91M
$ 393,79
27
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1,009
0,00%
-0,00%
-0,98%
$ 50,44M
$ 30,82K
28
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62.482
0,00%
--
0,00%
$ 50,03M
$ 127,66
29
$ 778,99
+0,01%
+0,27%
+0,57%
$ 43,13M
$ 108,19
30
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58,23
+0,21%
+0,03%
+1,80%
$ 41,61M
$ 453,92K
31
Purr
Purr
PURR
$ 0,066
-0,05%
+1,98%
-2,66%
$ 39,19M
$ 824,42K
32
$ 727,31
-0,04%
+0,49%
+1,21%
$ 36,62M
$ 120,84
33
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 57,34
+0,19%
--
+1,59%
$ 33,80M
$ 9,64K
34
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2.059,01
0,00%
-0,00%
-1,24%
$ 32,34M
$ 17,77K
35
USDP
USDP
USDP
$ 0,9995
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-0,09%
-0,10%
$ 31,93M
$ 8,30K
36
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0,110295
-0,20%
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$ 30,94M
$ 1,61M
37
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0,00000010033
0,00%
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$ 28,27M
$ 74,40B
38
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6,686E-5
+0,25%
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+7,37%
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--
39
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
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$ 211,30K
40
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41
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006204
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-2,79%
-14,15%
$ 24,84M
$ 12,07M
42
$ 344,8
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-0,51%
-4,23%
$ 23,91M
$ 205,57
43
USDH
USDH
USDH
$ 0,997118
+0,04%
+0,01%
+0,89%
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44
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+0,07%
-1,37%
+2,45%
$ 20,68M
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45
Based
Based
BASED
$ 0,07609
+0,65%
-0,35%
-6,64%
$ 17,92M
$ 2,76M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15,99
0,00%
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$ 15,93M
$ 21,75K
47
$ 492,22
+0,01%
-2,44%
-1,50%
$ 14,41M
$ 254,73
48
$ 303,19
-0,03%
-1,72%
-3,27%
$ 13,42M
$ 220,82
49
$ 82,97
0,00%
+1,03%
+5,11%
$ 13,21M
$ 725,77
50
$ 102,11
+0,26%
+2,81%
+2,41%
$ 12,81M
$ 2,74K

Perguntas frequentes

O que são tokens de HyperEVM Ecosystem e por que são populares?
Tokens de HyperEVM Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 147 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $98.57B.
Qual é o token de HyperEVM Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de HyperEVM Ecosystem acompanhados na MEXC, SNDKON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.67% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de HyperEVM Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 147 tokens de HyperEVM Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de HyperEVM Ecosystem incluem USDC, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria HyperEVM Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de HyperEVM Ecosystem é de aproximadamente $98.57B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor HyperEVM Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.