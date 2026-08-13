Preço de Pumpfun Pepe hoje

O preço ao vivo de Pumpfun Pepe (PFP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PFP para USD é de $ 0 por PFP.

Pumpfun Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 277,245, com um fornecimento em circulação de 999.63M PFP. Nas últimas 24 horas, PFP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00827431, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PFP movimentou-se -0.33% na última hora e -4.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 27.91K.

Informações de mercado de Pumpfun Pepe (PFP)

Capitalização de mercado $ 277.25K$ 277.25K $ 277.25K Volume (24h) $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 277.25K$ 277.25K $ 277.25K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,629,334.716628 999,629,334.716628 999,629,334.716628

A capitalização de mercado atual de Pumpfun Pepe é $ 277.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 27.91K. A oferta em circulação de PFP é 999.63M, com um fornecimento total de 999629334.716628. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 277.25K.