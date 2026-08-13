Preço de PsyopAnime hoje

O preço ao vivo de PsyopAnime (PSYOPANIME) hoje é $ 0, com uma variação de 11.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSYOPANIME para USD é de $ 0 por PSYOPANIME.

PsyopAnime ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 713,478, com um fornecimento em circulação de 999.95M PSYOPANIME. Nas últimas 24 horas, PSYOPANIME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00976314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PSYOPANIME movimentou-se +0.47% na última hora e -16.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.33K.

Informações de mercado de PsyopAnime (PSYOPANIME)

Capitalização de mercado $ 713.48K$ 713.48K $ 713.48K Volume (24h) $ 104.33K$ 104.33K $ 104.33K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 713.48K$ 713.48K $ 713.48K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,951,045.442069 999,951,045.442069 999,951,045.442069

A capitalização de mercado atual de PsyopAnime é $ 713.48K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.33K. A oferta em circulação de PSYOPANIME é 999.95M, com um fornecimento total de 999951045.442069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 713.48K.