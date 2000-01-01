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Principais tokens de Anime-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Anime-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.043
+0.57%
-1.29%
+0.97%
$ 73.15M
$ 15.38K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002418
+0.79%
-2.43%
-0.82%
$ 13.34M
$ 20.95M
3
$ 0.01505
+0.07%
-0.33%
-6.58%
$ 10.72M
$ 3.56M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003252
-0.18%
-1.63%
-5.07%
$ 2.37M
$ 19.39B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.01829E-7
+0.03%
+0.10%
-5.27%
$ 1.07M
--
6
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.000000001073
-0.37%
-3.07%
-10.63%
$ 705.66K
$ 48.48T
7
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.0006947
-0.17%
-0.21%
-22.04%
$ 694.67K
$ 101.35K
8
ARC
ARC
ARC
$ 0.000576
0.00%
+3.41%
+5.11%
$ 593.28K
$ 245.20K
9
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.054326
+2.90%
-0.06%
-13.64%
$ 542.76K
$ 14.45K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.49E-6
0.00%
-2.30%
+1.19%
$ 437.88K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00023763
+0.27%
-0.00%
+4.15%
$ 237.59K
$ 150.85
12
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
+1.81%
$ 139.80K
$ 93.08
13
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.66%
$ 110.18K
$ 4.15
14
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 9.92E-5
+0.21%
+0.60%
-2.92%
$ 99.18K
--
15
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.431E-5
-0.99%
-1.40%
-3.18%
$ 92.19K
--
16
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00013905
-3.20%
-0.04%
-7.41%
$ 48.75K
$ 108.25
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.62E-5
+2.55%
+10.90%
+7.14%
$ 46.21K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 2.049E-5
-0.05%
-1.60%
+3.90%
$ 20.49K
--
19
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.91E-6
+1.06%
-1.10%
+1.60%
$ 19.05K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.00022515
-0.03%
-0.12%
+48.17%
$ 15.54K
$ 511.91
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
+2.40%
$ 14.67K
--
22
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.4461E-8
0.00%
-0.70%
-3.82%
$ 14.50K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.014E-5
+0.20%
-7.00%
-1.55%
$ 10.04K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0006782
0.00%
-4.87%
+6.18%
--
$ 3.76M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Anime-Themed e por que são populares?
Tokens de Anime-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $104.49M.
Qual é o token de Anime-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Anime-Themed acompanhados na MEXC, STATE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Anime-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Anime-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Anime-Themed incluem ZEN, ANIME, AURORA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Anime-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Anime-Themed é de aproximadamente $104.49M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Anime-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.