Preço de mirrorstage hoje

O preço ao vivo de mirrorstage (MS) hoje é --, com uma variação de 4.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MS para USD é de -- por MS.

mirrorstage ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 82,673, com um fornecimento em circulação de 999.67M MS. Nas últimas 24 horas, MS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0016399, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MS movimentou-se -1.54% na última hora e -9.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mirrorstage (MS)

Capitalização de mercado $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,666,464.355333 999,666,464.355333 999,666,464.355333

A capitalização de mercado atual de mirrorstage é $ 82.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MS é 999.67M, com um fornecimento total de 999666464.355333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.67K.