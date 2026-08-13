Preço de MetaArena hoje

O preço ao vivo de MetaArena (TIMI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIMI para USD é de $ 0 por TIMI.

MetaArena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 247,146, com um fornecimento em circulação de 364.35M TIMI. Nas últimas 24 horas, TIMI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.101369, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TIMI movimentou-se -6.09% na última hora e -6.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.31K.

Informações de mercado de MetaArena (TIMI)

Capitalização de mercado $ 247.15K$ 247.15K $ 247.15K Volume (24h) $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Fornecimento Circulante 364.35M 364.35M 364.35M Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MetaArena é $ 247.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.31K. A oferta em circulação de TIMI é 364.35M, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.42M.