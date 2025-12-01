Preço de Light Speed Cat hoje

O preço ao vivo de Light Speed Cat (LSCAT) hoje é $ 0.00036466, com uma variação de 1.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LSCAT para USD é de $ 0.00036466 por LSCAT.

Light Speed Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,857, com um fornecimento em circulação de 79.13M LSCAT. Nas últimas 24 horas, LSCAT foi negociado entre $ 0.00035349 (mínimo) e $ 0.0003647 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00171341, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00032351.

No desempenho de curto prazo, LSCAT movimentou-se -- na última hora e +4.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Light Speed Cat (LSCAT)

Capitalização de mercado $ 28.86K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.86K Fornecimento Circulante 79.13M Fornecimento total 79,133,742.34561841

