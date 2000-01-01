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Principais tokens de Action Games por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Action Games. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0882
+0.56%
-8.20%
-0.67%
$ 16.67M
$ 381.81K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02807
-5.85%
+17.55%
+17.15%
$ 11.78M
$ 2.72M
3
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02963
+0.17%
+0.89%
-3.74%
$ 7.32M
$ 1.98M
4
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003107
+1.94%
-6.89%
+6.83%
$ 7.31M
$ 19.20M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01269
+1.76%
-5.01%
-12.95%
$ 6.35M
$ 4.71M
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06014
+0.57%
-4.41%
-20.55%
$ 2.73M
$ 1.29M
7
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005662
+0.09%
-0.62%
+1.07%
$ 2.22M
$ 9.21M
8
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00340255
0.00%
-0.01%
-1.37%
$ 1.08M
$ 160.81K
9
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.01829E-7
+0.03%
+0.10%
-5.27%
$ 1.07M
--
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116783
+0.03%
-0.02%
+7.14%
$ 1.02M
$ 855.22
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.0113494
+0.35%
+0.00%
-0.86%
$ 660.77K
$ 163.14
12
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00526857
+0.35%
+0.24%
-4.85%
$ 593.23K
$ 24.03K
13
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.0000155
0.00%
-0.77%
-2.28%
$ 575.90K
$ 527.10M
14
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00068609
-1.87%
-0.11%
-38.12%
$ 492.63K
$ 38.82K
15
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.00074
0.00%
+3.94%
+6.64%
$ 461.17K
$ 31.07M
16
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 3.957E-5
-5.02%
-30.60%
-37.14%
$ 395.74K
--
17
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01805
-0.60%
+1.17%
+14.33%
$ 354.35K
$ 3.18M
18
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.014E-5
+0.02%
+1.00%
-7.46%
$ 303.23K
--
19
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00081957
0.00%
+0.00%
-0.06%
$ 246.84K
$ 15.87
20
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00814601
0.00%
--
+2.49%
$ 241.63K
$ 1.28
21
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112446
+0.08%
-0.01%
-8.07%
$ 238.40K
$ 76.59
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.0002215
0.00%
--
-11.59%
$ 221.49K
$ 36.57
23
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+3.36%
$ 205.20K
$ 27.82
24
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046997
0.00%
+0.04%
-14.20%
$ 190.65K
$ 163.35
25
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034156
-0.39%
-0.03%
-9.47%
$ 185.56K
$ 334.91
26
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00015993
+0.30%
-0.00%
-14.10%
$ 159.93K
$ 36.36
27
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01434106
+0.26%
0.00%
-0.05%
$ 158.22K
$ 8.89
28
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00121722
+0.06%
-0.02%
-60.83%
$ 117.19K
$ 113.44
29
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.203E-5
0.00%
+13.80%
+13.81%
$ 108.26K
--
30
Relic
Relic
RELIC
$ 8.922E-5
+1.06%
-11.60%
+1.58%
$ 89.19K
--
31
REVV
REVV
REVV
$ 7.64E-5
+0.16%
-1.10%
-2.70%
$ 84.81K
--
32
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.43%
$ 84.17K
--
33
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
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--
-0.90%
$ 82.90K
$ 3.28
34
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00039063
+4.03%
-0.17%
-82.90%
$ 66.60K
$ 32.80K
35
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 7.061E-5
+2.41%
-22.60%
-36.15%
$ 65.73K
--
36
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
37
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
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$ 34.37K
$ 52.52K
38
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
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+1.24%
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--
39
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.46E-6
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-0.70%
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--
40
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
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--
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41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
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--
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$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
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--
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44
Materium
Materium
MTRM
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$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
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$ 18.82K
$ 1.84
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 18.16K
--
47
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 8.013E-5
-0.40%
+3.30%
-25.23%
$ 17.24K
--
48
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
--
-7.77%
$ 17.20K
$ 101.76
49
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.58%
$ 15.26K
$ 1.99
50
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.516E-5
0.00%
-1.00%
+5.94%
$ 14.38K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Action Games e por que são populares?
Tokens de Action Games representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 54 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $64.34M.
Qual é o token de Action Games com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Action Games acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.55% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Action Games existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 54 tokens de Action Games, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Action Games incluem STAR, GODS, MAVIA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Action Games?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Action Games é de aproximadamente $64.34M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Action Games, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.