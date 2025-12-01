Preço de River hoje

O preço ao vivo de River (RIVER) hoje é $ 4.0713, com uma variação de 10.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIVER para USD é de $ 4.0713 por RIVER.

River ocupa atualmente a posição #359 em capitalização de mercado, totalizando $ 79.80M, com um fornecimento em circulação de 19.60M RIVER. Nas últimas 24 horas, RIVER foi negociado entre $ 3.3543 (mínimo) e $ 5.0038 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.246419991222751, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.137662800262792.

No desempenho de curto prazo, RIVER movimentou-se -0.86% na última hora e +10.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 392.65K.

Informações de mercado de River (RIVER)

Classificação No.359 Capitalização de mercado $ 79.80M$ 79.80M $ 79.80M Volume (24h) $ 392.65K$ 392.65K $ 392.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 407.13M$ 407.13M $ 407.13M Fornecimento Circulante 19.60M 19.60M 19.60M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 19.60% Blockchain pública ETH

