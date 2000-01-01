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Principais tokens de Liquid Restaking Governance Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Restaking Governance Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3819
+0.08%
+1.06%
+5.08%
$ 337.12M
$ 4.31M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.332
+0.23%
-1.26%
-0.97%
$ 227.60M
$ 162.23K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03433
-0.26%
-7.91%
+3.27%
$ 9.87M
$ 1.68M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0125
0.00%
-2.36%
0.00%
$ 6.00M
$ 4.75M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006305
+0.20%
+3.83%
+3.11%
$ 3.20M
$ 81.74M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00062407
-0.02%
-0.01%
-7.03%
$ 442.93K
$ 235.87
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01285686
-0.08%
-0.02%
+1.20%
$ 296.09K
$ 291.13
8
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070795
0.00%
--
+9.48%
$ 143.01K
$ 21.11
9
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-1.24%
$ 71.61K
$ 1.17
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002428
+0.04%
-0.82%
-1.58%
--
$ 22.43M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002027
-0.10%
+2.02%
+4.44%
--
$ 35.60M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Restaking Governance Tokens e por que são populares?
Tokens de Liquid Restaking Governance Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $584.80M.
Qual é o token de Liquid Restaking Governance Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Restaking Governance Tokens acompanhados na MEXC, SWELL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.83% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Restaking Governance Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Liquid Restaking Governance Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Restaking Governance Tokens incluem ETHFI, PENDLE, KERNEL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Restaking Governance Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Restaking Governance Tokens é de aproximadamente $584.80M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Restaking Governance Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.