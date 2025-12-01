Preço de KOHAKU hoje

O preço ao vivo de KOHAKU (KOHAKU) hoje é --, com uma variação de 3.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOHAKU para USD é de -- por KOHAKU.

KOHAKU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 162,498, com um fornecimento em circulação de 420.69B KOHAKU. Nas últimas 24 horas, KOHAKU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KOHAKU movimentou-se -0.24% na última hora e -19.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KOHAKU (KOHAKU)

Capitalização de mercado $ 162.50K$ 162.50K $ 162.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 162.50K$ 162.50K $ 162.50K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

