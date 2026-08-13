Preço de Kaleido hoje

O preço ao vivo de Kaleido (KALEIDO) hoje é $ 4.05, com uma variação de 6.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KALEIDO para USD é de $ 4.05 por KALEIDO.

Kaleido ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,676.73, com um fornecimento em circulação de 4.62K KALEIDO. Nas últimas 24 horas, KALEIDO foi negociado entre $ 3.92 (mínimo) e $ 4.37 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 204.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.92.

No desempenho de curto prazo, KALEIDO movimentou-se +0.42% na última hora e -31.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.94K.

Informações de mercado de Kaleido (KALEIDO)

Capitalização de mercado $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Volume (24h) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Fornecimento Circulante 4.62K 4.62K 4.62K Fornecimento total 4,616.11685174172 4,616.11685174172 4,616.11685174172

A capitalização de mercado atual de Kaleido é $ 18.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.94K. A oferta em circulação de KALEIDO é 4.62K, com um fornecimento total de 4616.11685174172. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.68K.